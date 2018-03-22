После постепенного повышения акцизов на табачные изделия в Украине будут расти и цены на сигареты. Ежегодно они будут дорожать примерно на 20% и к 2025 году сравняются с ценами на польском рынке.

Об этом в эфире украинского канала рассказал экономист Максим Праздников, передает со ссылкой на .

Он также отметил, что в нынешнем году средняя цена на пачку сигарет с учетом обновленных акцизов составит порядка 30 гривен. "До 2025 года ежегодный рост цен будет составлять порядка 20%. Если предположить, что курс гривни будет таким же, то к 2024 году цена составит 90-95 грн… Цена вырастет примерно в три раза", - прогнозирует знаток.

Праздников также сравнил цены на табачные изделия в Украине и других европейских странах: "Если посмотреть на цены сейчас, то в той же Великобритании цена в уже в 10 раз выше. В пересчете на гривни цена на пачку сигарет там была бы 350-370 грн. В соседней Польше цена около 100 грн".

Экономист подчеркнул, что сейчас контрабанда сигарет в Польшу является очень выгодной, однако в ближайшие годы этот бизнес постепенно сойдет на нет, "поскольку цена благодаря акцизу в Украине вырастет практически до такого же уровня".

Также Праздников сделал прогноз, как подорожание сигарет повлияет на количество курящих украинцев. По его словам, при росте цен в 1,5 раза число курильщиков падает на 20-25%. По статистике, сегодня в Украине порядка 6 миллионов курильщиков.

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