7 признаков того, что ты употребляешь слишком много сахара
По теме:
Как говорится, сахар — это белая смерть.
Он и действительно считается одним из самых вредных веществ. Как
только его уровень в крови становится слишком высоким, это может
вызвать диабет и другие серьезным проблемы со здоровьем:
сердечно-сосудистые заболевания, нарушение работы почек и даже
инсульт, пишет
со ссылкой на .
Независимо от того, болеешь ты диабетом или нет, потребление
сахара нужно контролировать всегда. Организм всегда посылает
сигналы, когда есть какие-то нарушения. Есть 7 верных признаков
того, что ты ешь слишком много сахара. takprosto
Употребление сахара
- Постоянное чувство
голода
Если ты ешь много продуктов, содержащих большое количество
сахара, уровень глюкозы в крови сильно повышается. Это
приводит к тому, что она не проникает в клетки. В итоге организм не
получает необходимой энергии и просит есть. А это может привести не
только к диабету, но и к ожирению.
- Постоянная усталость
Здесь та же ситуация, что и с чувством голода. При высоком уровне
сахара в крови организм становится не способен правильно хранить и
перерабатывать глюкозу. Как результат, ты чувствуешь себя не только
голодным, но и уставшим.
- Частое
мочеиспускание
Почки не могут нормально перерабатывать жидкость, если уровень
сахара в крови высок. Из-за этого организм растворяет кровь с
внутриклеточной жидкостью, а это в свою очередь приводит к частому
мочеиспусканию.
- Инфекционные болезни
Высокий уровень сахара создает благоприятную среду для размножения
дрожжей и бактерий. Инфекции мочевых путей могут возникать как у
мужчин, так и у женщин. Но именно у женщин они чаще встречаются,
если уровень сахара высокий.
- Сухость во рту
Сильное ощущение жажды и сухость во рту — верные признаки того, что
ты употребляешь слишком много сахара, ведь это приводит к
обезвоживанию. Конечно же, надо восстановить водный баланс, но
выбирай для этого напитки без содержания сахара. В идеале — воду
без газа. Конечно, этот пункт не относится к жаркому лету, когда
организм просит много питья.
- Сухость кожи
Сухость и зуд кожи — еще одни признаки чрезмерного поедания сахара.
Между прочим, шелушение кожи может произойти на фоне только
упомянутого в предыдущих пунктах. Так что если ты заметила какой-то
из сигналов, а у тебя еще и кожа начала зудеть, лучше сдай анализы,
чтобы узнать уровень сахара.
- Проблемы с
концентрацией
Как мы уже говорили ранее, повышенный уровень
сахара препятствует проникновению глюкозы, в частности в
клетки головного мозга. Поэтому человек с трудом принимает быстрые
решения и вообще долго думает.
Контролируй употребление продуктов, которые содержат много
сахара. Так ты убережешь себя от множества недугов и проблем с
лишним весом. А если ты страдаешь от отечности, то стоит также
минимизировать количество соли в своем рационе.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира