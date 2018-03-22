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7 признаков того, что ты употребляешь слишком много сахара
22.03.2018 13:30
7 признаков того, что ты употребляешь слишком много сахара По теме:

Как говорится, сахар — это белая смерть.

Он и действительно считается одним из самых вредных веществ. Как только его уровень в крови становится слишком высоким, это может вызвать диабет и другие серьезным проблемы со здоровьем: сердечно-сосудистые заболевания, нарушение работы почек и даже инсульт, пишет  со ссылкой на .

Независимо от того, болеешь ты диабетом или нет, потребление сахара нужно контролировать всегда. Организм всегда посылает сигналы, когда есть какие-то нарушения. Есть 7 верных признаков того, что ты ешь слишком много сахара. takprosto

Употребление сахара

  1. Постоянное чувство голода
    Если ты ешь много продуктов, содержащих большое количество сахара, уровень глюкозы в крови сильно повышается. Это приводит к тому, что она не проникает в клетки. В итоге организм не получает необходимой энергии и просит есть. А это может привести не только к диабету, но и к ожирению.

     

  2. Постоянная усталость
    Здесь та же ситуация, что и с чувством голода. При высоком уровне сахара в крови организм становится не способен правильно хранить и перерабатывать глюкозу. Как результат, ты чувствуешь себя не только голодным, но и уставшим.

     

  3. Частое мочеиспускание
    Почки не могут нормально перерабатывать жидкость, если уровень сахара в крови высок. Из-за этого организм растворяет кровь с внутриклеточной жидкостью, а это в свою очередь приводит к частому мочеиспусканию.

     

  4. Инфекционные болезни
    Высокий уровень сахара создает благоприятную среду для размножения дрожжей и бактерий. Инфекции мочевых путей могут возникать как у мужчин, так и у женщин. Но именно у женщин они чаще встречаются, если уровень сахара высокий.

     

  5. Сухость во рту
    Сильное ощущение жажды и сухость во рту — верные признаки того, что ты употребляешь слишком много сахара, ведь это приводит к обезвоживанию. Конечно же, надо восстановить водный баланс, но выбирай для этого напитки без содержания сахара. В идеале — воду без газа. Конечно, этот пункт не относится к жаркому лету, когда организм просит много питья.
  6. Сухость кожи
    Сухость и зуд кожи — еще одни признаки чрезмерного поедания сахара. Между прочим, шелушение кожи может произойти на фоне только упомянутого в предыдущих пунктах. Так что если ты заметила какой-то из сигналов, а у тебя еще и кожа начала зудеть, лучше сдай анализы, чтобы узнать уровень сахара.

     

  7. Проблемы с концентрацией
    Как мы уже говорили ранее, повышенный уровень сахара препятствует проникновению глюкозы, в частности в клетки головного мозга. Поэтому человек с трудом принимает быстрые решения и вообще долго думает.

     

Контролируй употребление продуктов, которые содержат много сахара. Так ты убережешь себя от множества недугов и проблем с лишним весом. А если ты страдаешь от отечности, то стоит также минимизировать количество соли в своем рационе.







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