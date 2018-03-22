Пользователей интернета рассмешил рассказал боевика так называемой Луганской народной республики ("ЛНР") о битвах между военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) и "Правым сектором".

Соответствующий ролик размещен на странице Necro Mancer в Twitter, передает .

‏"Вчера ночью у них начались между собой какие-то непонятные перестрелки. Друг по другу они стреляли, что-то, наверное, они не поделили… Был у них бой вчера вечером. Практически с 19.00 началось и на протяжении всей ночи продолжалось", - заявил террорист.

По его словам, бои между и "Правым сектором" происходят периодично, где-то раз в месяц.

"Воевали за право первыми "запенить" этого ***ната", "ВСУшниками руководил Зорян, а "Правым сектором" - Шкиряк?", "Жесть, опять наркоту на позиции террорам подвезли", - пишут в интернете.

Слушайте сюда, малята, сейчас я вам расскажу об эпических битвах правосеков с всушниками — Necro Mancer (@666_mancer)

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