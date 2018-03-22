Наследственность — вот основной фактор, влияющий на тип волос. Окружающая среда, питание и уход, конечно же, накладывают свой отпечаток.

Но так часто приходится слышать, что если природа не наградила вас шикарными волосами, нечего и надеяться изменить это. Мы не согласны. Еще как стоит! Всё необходимое у вас под носом. Остается лишь руку протянуть, пишет со ссылкой на .

Чтобы волосы росли быстрее и становились густыми, блестящими, здоровыми, стоит использовать специальные действенные смеси на основе доступных продуктов. Косметические маски только «шлифуют» волосы, но они не стимулируют рост и не лечат изнутри. Мы же предлагаем 7 масок, которые справятся с поставленной задачей уже за месяц.

Как растут волосы

У большинства людей волосы растут по 1,5 см каждый месяц, то есть по 0,35 мм каждые сутки. Рассчитывать на то, что за один месяц удастся вырастить 20 см шикарных локонов, может только витающий высоко в облаках человек. Всегда можно нарастить, но никто не гарантирует желаемого эффекта, да и проблем с такой гривой всегда много.

Летом волосы растут быстрее, чем зимой. У некоторых людей рост днем активнее, чем ночью. Чего только не делают девушки, чтобы стимулировать рост и достичь желаемого результата. Мы же предлагаем обратиться к народным способам, которые работают уже много столетий.

7 способов ускорить рост волос

Просмотрите каждый из предложенных вариантов. Выберите «свой» и проверьте его эффективность. Позже, чтобы подойти к проблеме с другой стороны, вы можете переключиться на следующий вариант. Каждый из ингредиентов знает свое дело и работает на благо ваших прядей.

Алоэ

Разрежьте листики алоэ надвое и выдавите сок. Вотрите жидкость в корни волос массирующими движениями. Это поможет соку проникнуть глубже, а также улучшить кровообращение. Походите так два часа или даже оставьте простую маску на всю ночь. После смойте привычным способом.

Яблочный уксус

После того, как вы помыли волосы привычным способом, используйте вместо любимо кондиционера. Не смывайте его, а просто дайте лишней жидкости стечь. Высушите волосы феном.

Яичный белок

Взбейте два белка. Нанесите пышную массу на локоны. Замотайте волосы полиэтиленом, а потом просто наденьте теплую шапку. Походите минут 40. Затем смойте всё.

Горчичный порошок

Разведите 2 ст. л. порошка в таком же количестве горячей воды. Добавьте желток, 2 ст. л. репейного масла и 2 ч. л. сахара. Нанесите средство на локоны. Укутайте их полиэтиленовым пакетом на час. Смойте.

Коньяк

Соедините рюмку коньяка с парочкой яиц. Добавьте немного . Нанесите на корни и распределите средство по всей длине. Походите так час, а после помойте голову и высушите пряди.

Лимон

Смешайте сок половины луковицы и 1 ч. л. репейного масла, с соком одного лимона и яичным желтком. Подогрейте смесь на паровой бане. Еще теплую массу нанесите на волосы по всей длине. Смойте через час.

Корица

2 ч. л. корицы смешайте с 4 ч. л. голубой глины. Добавьте несколько капель любого эфирного масла. Нанесите на полчаса. Смойте .



Вы точно не увидите первых результатов после одного применения. Ожидать их стоит уже через месяц-полтора после первого использования при условии, что любая из вышеперечисленных масок была нанесена 2–3 раза в неделю.

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