Неполитические Сводки
|Семь способов сделать волосы гуще за месяц
|22.03.2018 14:47
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Наследственность — вот основной фактор, влияющий на тип волос. Окружающая среда, питание и уход, конечно же, накладывают свой отпечаток.
Но так часто приходится слышать, что если природа не наградила вас шикарными волосами, нечего и надеяться изменить это. Мы не согласны. Еще как стоит! Всё необходимое у вас под носом. Остается лишь руку протянуть, пишет со ссылкой на .
Чтобы волосы росли быстрее и становились густыми, блестящими, здоровыми, стоит использовать специальные действенные смеси на основе доступных продуктов. Косметические маски только «шлифуют» волосы, но они не стимулируют рост и не лечат изнутри. Мы же предлагаем 7 масок, которые справятся с поставленной задачей уже за месяц.
Как растут волосы
У большинства людей волосы растут по 1,5 см каждый месяц, то есть по 0,35 мм каждые сутки. Рассчитывать на то, что за один месяц удастся вырастить 20 см шикарных локонов, может только витающий высоко в облаках человек. Всегда можно нарастить, но никто не гарантирует желаемого эффекта, да и проблем с такой гривой всегда много.
Летом волосы растут быстрее, чем зимой. У некоторых людей рост днем активнее, чем ночью. Чего только не делают девушки, чтобы стимулировать рост и достичь желаемого результата. Мы же предлагаем обратиться к народным способам, которые работают уже много столетий.
7 способов ускорить рост волос
Просмотрите каждый из предложенных вариантов. Выберите «свой» и проверьте его эффективность. Позже, чтобы подойти к проблеме с другой стороны, вы можете переключиться на следующий вариант. Каждый из ингредиентов знает свое дело и работает на благо ваших прядей.
Вы точно не увидите первых результатов после одного применения. Ожидать их стоит уже через месяц-полтора после первого использования при условии, что любая из вышеперечисленных масок была нанесена 2–3 раза в неделю.