Вряд ли между интернет-пользователей найдется человек, который хотя бы раз в жизни не пробовал лапшу быстрого приготовления.

Одни, удовлетворив интерес, больше никогда и не покупают «эту гадость», другие вынуждены периодически питаться дошираками и роллтонами из-за их дешевизны, а третьи делают это регулярно и не заморачиваются раздумьями на тему своего здоровья. Так вот, скажу вам, зря, пишет со ссылкой на .

Не стоит есть лапшу быстрого приготовления даже иногда. И вот почему! Но, обо всем по порядку.

Немножко истории

Придумали жареную лапшу, которую довольно было залить водой, китайцы – у них ее продавали как уличную еду. Вид она имела обычных кусочков теста из рисовой муки, которые обжаривались почти до коричневого состояния. Во время китайско-японской войны японцы заинтересовались такой едой, позволявшей быстро и очень дешево накормить много солдат. Уже после Второй мировой войны, когда в Японии была сильная нехватка продуктов, бизнесмен по имени Андо Момофуки вспомнил, как его мама кормила большую семью такой самодельной лапшой. И он построил первый завод по ее производству. Идея понравилась и корейцам. А чтобы еще больше удешевить производство, они ввели многие новшества – и та волнистая лапша, что продается у нас на прилавках, совершенно не похожа на исходник ни по виду, ни по составу.

А знаете, почему она волнистая? Все просто — так ее кажется больше! Если бы ее спрессовать в брусок — размер был бы в два спичечных коробка.

В Россию такая лапша под названием «досирак» была завезена в 1994 году корейцами, они сейчас и владеют всеми заводами по ее производству. Так как это название у русских вызывало не очень приятные ассоциации, то его поменяли на доширак.

Так из чего и как ее делают

Многие слышали, что особенно вредными являются добавки, помещенные в пакетики. В одном – специи (там ни грамма натурального продукта – соль, глутамат натрия и вкусовые вещества), а в другом – масло (оно сделано их трансжиров и также приправлено химическими усилителями вкуса). А мол, сама лапша – макароны как макароны.

Но это совсем не так!

Для нее берут зерно самого низкого сорта (даже скотине такое не дают). Помол очень мелкий – получается порошок противного серого цвета. Кстати, на тех заводах, которые у нас выпускают быструю лапшу, в цехах по изготовлению теста, работают только корейские рабочие и только в противогазах – настолько вредны там пыль и воздух, даже при мощной очистительной системе. Не верьте рекламе – никакой муки высшего сорта и яичного порошка нет и в помине. А наших работников не пускают, чтобы не видели, что и как используется.

К этой серой муке добавляется премикс – биохимическая минеральная добавка, по сути, измельченный в порошок комбикорм с разными добавками (аминокислоты, ферменты (энзимы), вкусо-ароматические добавки, химико-терапевтические препараты).

Третий компонент – эмульгатор-загуститель, его добавляют, чтобы тесто было тугое.

А чтобы придать лапше красивый вид макарон на яйцах, в состав добавляет краситель Е-150 или так называемый сахарный цвет.

А еще, в состав самой лапши вносится глутамат натрия – усилитель вкуса. Это своего рода наркотик – для того, кто подсел на еду с глутаматом, нормальная пища кажется пресной и невкусной. Именно из-за него детям так нравится грызть сухую лапшу. Британскими учеными доказано, что после порции такой лапши улучшается настроение, учащается сердцебиение, наступает что-то типа эйфории – типичные проявления действия легких наркотиков. А потом хочется еще и еще. По тому же принципу работают и фастфуды – там тоже глутамат натрия завозится мешками.

Вот из только этого и замешивается тугое тесто, которое раскатывается в большой лист. Его пропускают через специальную машину, которая делает отдельные спиральки, вторая машина – режет на полосы, третья – на порционные куски.

А дальше – брусочки обрабатываются паром, проходят через сушилку и потом пропускаются через раскаленное пальмовое масло с добавлением транс-жиров. Их вредность давно доказана – это сильные канцерогены, провоцирующий рак.

Вот такая химическая бомба в одном брусочке лапши быстрого приготовления. И не надо верить рекламе ни на копейку – сплошное ложь, чтобы продать продукт. А вот заработать гастрит, язву, колит, поражение печени, а то и рак – запросто можно. Агрессивные компоненты просто обволакивают слизистую оболочку желудка, разъедая ее. Один из отечественных производителей заплатил большой штраф за не соответствующую действительности рекламу и введение покупателей в заблуждение.

Плюс – лапша быстрого приготовления – очень калорийный продукт. Почти 450 Ккал в одной порции. Это как за раз съесть целую упаковку майонеза!

Еда такая очень быстро усваивается – буквально уже через 25-30 минут опять появляется чувство голода и надо идти заваривать еще одну порцию – это же так быстро! Вот этот ход изготовители дошираков украли у McDonald’s – у них гамбургер быстро насыщает, но еще человек не успел далеко отойти от ресторана – он уже опять хочет кушать.

В общем, как поется в песенке «думайте сами, решайте сами» – покупать дешевую быструю лапшу, а потом дорогие лекарства, или…

Все “супербыстрое” не может быть полезным априори. Понятно, что это удобно, но куда проще позаботиться о своем здоровье сейчас, чем после тратить бесчисленные деньги и часы на больницы с препаратами!

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