Есть пять простых способов казаться умнее, пишет со ссылкой на .

1. Если вы не блещете интеллектом, то ничего не поделаешь. Поймите, что вы все еще можете оттачивать свой вид, не теряя репутации или своих друзей.

2. Вы все еще можете продолжать работать над своей индивидуальностью и стилем. Если вы склонны одеваться непривлекательно или старомодно, нужно выйти из своей зоны комфорта и быть готовым попробовать что-то новое.

3. Если вы юны, то нужно будет поговорить с родителями об изменениях, которые вы планируете сделать. Вы можете медленно менять свой гардероб, добавляя вещи, которые кажутся более модными. Не ждите, что вам потребуется очень много денег на новые вещи. Модный и нарядный вид не стоит много денег.

4. Посмотрите на людей, которых вы уважаете, и подумайте о вещах, которые отличают их от вас. Это взгляд? Уверенность в себе? Может, они только кажутся более интересными?

5. Хватит жить в своем маленьком мире – выйдите за его пределы.

Уделяйте внимание ежедневным новостям, по крайней мере, 20 минут каждый день.

Почитайте о различных вещах или людях, которые вас интересуют.

Посещайте музеи, художественные выставки, исторические места, планетарии и т. д.

Окунитесь в окружающий мир. Информированность всегда делает вас более осведомленным, и вы сможете поговорить с людьми о чем-то интеллектуальном.

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