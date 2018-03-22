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|Изгнать негативную энергетику из дома помогут эти простые ингредиенты
|22.03.2018 17:56
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Плохая энергетика в доме может стать причиной плохого настроения и даже болезней, пишет со ссылкой на .
Чтобы дать бой плохой энергетике, нужно использовать только три ингредиента:
Морскую соль всыпьте в пустой стакан, затем наполните его водой и в конце добавьте уксус. Поставьте его в той комнате, где обычно чувствуете себя плохо. Оставьте стакан с морской солью там на 24 часа.
Если вода останется прозрачной, то все в порядке, если помутнела и изменила цвет, значит в доме отрицательная энергетика. Повторите процедуру несколько раз, пока вода в стакане полностью не очистится. Грязную воду лучше только выливать в унитаз.
Очищение дома