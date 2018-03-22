сегодня, 22 марта, подписал закон о государственной поддержке участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и их детей для получения профессионально-технического и высшего образования.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает со ссылкой на .

"Президент подписал закон Украины № 2300-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной поддержки участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и их детей для получения профессионально-технического и высшего образования", принятый Верховной радой Украины 27 февраля 2017 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Указано, что закон направлен на обеспечение единых принципов предоставления государственной целевой поддержки для получения профессионально-технического и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях. Законом предоставлено право на государственную целевую поддержку для получения профессионально-технического и высшего образования в таких учебных заведениях всем категориям участников боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и детям.

Согласно закону, государственная поддержка для получения профессионально-технического и высшего образования предоставляется в виде: полной или частичной оплаты обучения за счет средств государственного и местных бюджетов; льготных долгосрочных кредитов для получения образования; социальной стипендии; бесплатного обеспечения учебниками; бесплатного доступа к сети Интернет, системам баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях; бесплатного проживания в общежитии; других мероприятий.

Добавим, закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Напомним, вчера Порошенко подписал закон о запрете допуска лиц с оружием в здания Верховной рады Украины, Администрации президента, Кабинета министров Украины.

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