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|Лайт-версия политического стриптиза - Парасюка разозлил обыск в Раде
|22.03.2018 18:43
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Охрана Верховной Рады обыскала Владимира Парасюка в соответствии с новым законом, который запрещает допуск к зданиям госвласти лицам с оружием, передает со ссылкой на .
Когда нардеп заходил в парламент, сканер запищал. Как пояснил сам Парасюк, это была реакция на ремень. Однако охрана все же настояла на проверке.
"Идите проверьте от БПП или Кононенко. Что вы моргаете?" - заявил Парасюк.
"Спасибо, что я перед всей страной показал лайт-версию политического стриптиз... Мне вообще сказали зайти в комнату и раздеться, чтобы они сделали поверхностный обзор - до трусов. Маразм. Мы превращаемся даже не в страну Януковича... Спасибо за внимание, спектакль закончен", - сказал гневный политик.
Он пожаловался председателю Андрею Парубию.
"Спикер мне сказал: "Володя, это первый день. Есть определенные непонятные ситуации", - недовольно передал Парасюк.
20 марта парламент поддержал изменения к закону "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", который обязывает народных депутатов сдавать оружие при входе в здания под государственной охраной.
21 марта президент его подписал.