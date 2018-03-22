Десять лет назад, 22 марта 2008 года, львовянин Андрей Котельник завоевал титул чемпиона мира. В Кардиффе, Уэльс, выиграл у местного боксера, чемпиона мира по версии WBA в весе до 63,5 кг Гэвина Риса.

Нанес ему первое поражение в карьере. Тот побеждал 27 своих соперников из 27-ми перед встречей с украинцем, передает со ссылкой на .

Для Котельника это была вторая попытка стать чемпионом мира между профессионалов. Первая - год назад закончилась безуспешно благодаря предвзятым судьям, которые в Ливерпуле зафиксировали ничью в бою с французом, обладателем титула WBA Сулейманом Мбайе. Поэтому по правилам пояс остался у чемпиона. А претендента из Львова руководство WBA вскоре назначило обязательным претендентом на титул. Встетиться еще раз с Мбайе не судилось, ведь тот потерял титул уже в следующем поединке с Гэвином Рисом.

На заключительной минуте финального, 12-го раунда, наступила яркая развязка

Бой с валлийцем проходил при очевидном преимуществе Котельника. На этот раз он уже не хотел предоставлять право определения победителя боя судьям. И на заключительной минуте финального, 12-го раунда, наступила яркая развязка. Сначала прошла молниеносная соединение с левой и двух правых ударов в голову. Рис в состоянии грогги. Котельник бросается добивать соперника. Тот, едва держась на ногах, низко опустив голову, сближается с Андреем и от легкого нажимания сверху оказывается на помосте. Рефери помогает ему обессиленному подняться, но тут, после нескольких пропущенных ударов, останавливает одностороннее избиение. Победа.

В 2008 и 2009 годах Андрей Котельник дважды успешно защитил титул. Сначала во Львове в первом в истории чемпионском поединке на территории Украины победил японца Норио Кимуру. Впоследствии в немецком Ростоке выиграл у будущей звезды мирового бокса, аргентинца Маркоса Майданы. Потерял титул в Манчестере в бою против еще одной мировой звезды, британца Амира Хана. В 2010 году получил шанс выиграть сразу два титула, но не воспользовался им - уступил в спорном поединке американцу Девона Александера. Гэвин Рис в 2013 году получил право стать двукратным чемпионом мира - тоже им не воспользовался, проиграв американцу Эдриэну Бронеру.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира