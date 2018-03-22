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|Китайцы представили клон iPhone X с "монобровью"
|22.03.2018 19:47
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Китайская компания Vivo представила свой новый смартфон V9, внешне очень напоминающий X.
Новинка получила "монобровь", дисплей с диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2280×1080 точек, а также вертикальную двойную камер, пишет со ссылкой на .
Сообщается, что в основу гаджета лег процессор Snapdragon 626. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ.
Также известно, что работает смартфон под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой Vivo Funtouch OS 4.0.
Cмотрите фотогалерею: X с "монобровью"
Разрешение основной камеры составляет 16 и 5 Мп, в то время, как фронтальной - 24 Мп. Это должно понравиться любителям селфи, на которых производитель делает свою ставку.
Емкость аккумулятора новинки - 3260 мАч.