Китайская компания Vivo представила свой новый смартфон V9, внешне очень напоминающий X.

Новинка получила "монобровь", дисплей с диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2280×1080 точек, а также вертикальную двойную камер, пишет со ссылкой на .

Сообщается, что в основу гаджета лег процессор Snapdragon 626. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ.

Также известно, что работает смартфон под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой Vivo Funtouch OS 4.0.

Cмотрите фотогалерею: X с "монобровью"

Разрешение основной камеры составляет 16 и 5 Мп, в то время, как фронтальной - 24 Мп. Это должно понравиться любителям селфи, на которых производитель делает свою ставку.

Емкость аккумулятора новинки - 3260 мАч.

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