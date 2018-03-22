В четверг, 22 марта, на станции метро "Житомирская" сотрудники полиции метрополитена задержали мужчину.

Он направлялся в центр города. Правоохранителей привлек рюкзак пассажира. При осмотре в нем обнаружили тротиловую шашку весом около 100 граммов, 100 граммов пластида, зажги УЗРГМ и детонаторы, передает со ссылкой на .

Задержанный - живет в Волынской области, 1990 года рождения. В последнее время жил в столице. Взрывчатку направили на экспертизу, с мужем сейчас работают сотрудники Службы безопасности.

"Удаленного довольно, чтобы уничтожить троллейбус, вагон метро или несколько автомобилей. Когда полицию критикуют за усиление мер безопасности, напоминаю, что мы это делаем для предупреждения страшных трагедий", - говорит начальник Главного управления Национальной полиции в г. Андрей Крищенко, пишет 24tv.ua.

В столице открылся новый спорткомплекс, владельцем которого является "Киевский метрополитен". Спортсмены смогут воспользоваться тренажерным залом, зоной настольного тенниса и секцией по боксу, где будет тренировать мастер спорта международного класса Циронян Сурен Мушегович.

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