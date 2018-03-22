В 10 утра 21 марта на парковке рядом с торговым центром в центре Львова съезжаются несколько автомобилей. Это желающие помочь аистам. Птицы вернулись из теплых краев во времена сильных снегопадов.

17-18 марта украинцы через социальные сети начали призывать вместе их спасать, передает со ссылкой на .

Львовяне покупают в супермаркете корм, рыбу, мясо. Грузят в багажники и разъезжаются по местам в села дворянин и Касива Золочевского района.

Среди активистов 33-летний львовянин Роман Тузяк. Он работает монтажником оборудования, также 5 лет занимается волонтерством по детским домам.

"В воскресенье подруга написала, что прилетели аисты, и надо помочь им с едой, - рассказывает мужчина. - Сразу с другом сели в машину и поехали на разведку. В окрестностях Бибрки увидели аистов, но летающих. Вообще не было никакого понятия как и делать. Я просто написал что сделаю кормушки, закупили корма и поехали расставлять кормушки там, где птицы предположительно могли быть".

Выложил номер своего счета и написал, что если кто-то хочет присоединиться к делу, то может перечислить на корм. За сутки собрали более 20 000. Сейчас на счету больше 50 000 гривен. Сотни людей сбрасывали деньги. Сейчас же десятки ежедневно помогают кормить птиц.

В день на еду для аистов тратим в пределах полутора тысяч. Если останутся деньги, перечислю их в помощь детям-сиротам в "Благотворительный аукцион свиданий".

Покупаем тюльку, мойву, куриные голени. Важно, чтобы мясо было несоленое. Также суповые наборы, перловку. Аисты пищу глотают, не пережевывая, следовательно заранее все режем на мелкие куски ".

Для более удобной коммуникации Роман организовал общественную инициативу "Аисты".

"В фейсбуке создал отдельную страницу для инициативы. Пишу там все, что мы делаем: куда едем, когда едем, что везем. Так удобнее, потому что желающие помочь видят наши маршруты и, соответственно, свои поездки уже планируют по другим точкам".

Патрулировать область до воскресенья. За день проезжаем 200-300 километров".

"Людям, которые хотят помочь, но не имеют для этого средств, так рыба все же, недешевая, я говорю, чтобы покупали корм, рыбу, все что надо и сохраняли чеки. А мы из денег нашего счета им возместим. Мы сами не можем все места объехать. Бывает, приедем на место, где аисты были, а они уже перелетели. Поэтому координация и постоянно быть на связи в нашей ситуации очень важно", - говорит Роман.

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