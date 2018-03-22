Верховная рада Украины приняла законопроект №8151, который отменяет норму нового Уголовного процессуального кодекса (УПК), блокирующую работу следователей.

Об этом говорится на сайте парламента, передает со ссылкой на .

За соответствующий законопроект проголосовали 256 народных депутатов.

Соответствующим законом внесены изменения в статьи 132 (Общие правила применения мер обеспечения уголовного производства), 184 (Проведение обыска), 234 (Обыск) УПК Украины, предусмотрев, что представление ходатайства о применении мер обеспечения уголовного производства, проведения обыска или избрании меры пресечения осуществляется на основании постановления следственного судьи и подается в локальный суд, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования, как юридическое лицо. Согласно законопроекту, теперь правоохранительным органам разрешено подавать свои ходатайства в суды по месту проведения следственных действий, существенно ускорит расследование.

Документ разработан с целью повышения эффективности и качества предварительного расследования по уголовным производствах органами досудебного расследования.

Напомним, 15 марта, депутаты Верховной рады в ходе вечернего заседания в четверг, 15 марта, отклонили законопроект №7547, которым должны быть отменены поправки к Уголовно-процессуального кодекса в целях устранения недостатков в законодательстве после принятия судебной реформы. Нардепы отдали во время голосования 208 голосов.

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