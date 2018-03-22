Неполитические Сводки
- Отравление Скрипаля: Британское посольство в РФ собрало 80 дипломатов на брифинг
- Рада внесла изменения в УПК, существенно упростив работу следователей
- Спасти аиста: украинец организовал сотни людей для спасения птиц
- Могло рвануть: в киевском метро задержали мужчину со взрывчаткой
- На Волыни 6-летняя девочка выстрелила из винтовки в голову сестре
|Рада внесла изменения в УПК, существенно упростив работу следователей
|22.03.2018 20:40
|
Верховная рада Украины приняла законопроект №8151, который отменяет норму нового Уголовного процессуального кодекса (УПК), блокирующую работу следователей.
Об этом говорится на сайте парламента, передает со ссылкой на .
За соответствующий законопроект проголосовали 256 народных депутатов.
Соответствующим законом внесены изменения в статьи 132 (Общие правила применения мер обеспечения уголовного производства), 184 (Проведение обыска), 234 (Обыск) УПК Украины, предусмотрев, что представление ходатайства о применении мер обеспечения уголовного производства, проведения обыска или избрании меры пресечения осуществляется на основании постановления следственного судьи и подается в локальный суд, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования, как юридическое лицо. Согласно законопроекту, теперь правоохранительным органам разрешено подавать свои ходатайства в суды по месту проведения следственных действий, существенно ускорит расследование.
Документ разработан с целью повышения эффективности и качества предварительного расследования по уголовным производствах органами досудебного расследования.
Напомним, 15 марта, депутаты Верховной рады в ходе вечернего заседания в четверг, 15 марта, отклонили законопроект №7547, которым должны быть отменены поправки к Уголовно-процессуального кодекса в целях устранения недостатков в законодательстве после принятия судебной реформы. Нардепы отдали во время голосования 208 голосов.