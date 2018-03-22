В в результате пожара в коллекторе на Саперно-Слободской погиб мужчина. Его обгоревшее тело достали спасатели КАРС вместе с правоохранителями.

"Ужасное происшествие произошло на Саперно-Слободской. Обгоревшие тело мужчины достали из канализационного люка. Похоже, что человек жил в этом люке", - сообщается на странице " Оперативный" в Facebook, передает со ссылкой на .

Предварительно, признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружили.

В коллекторе теплотрассы, где нашли труп, загорелся мусор на площади 2 кв. м, уточнили в пресс-службе ДСНС . Причину возгорания и обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

В Кировограде у дома № 5 начало дымить из коллектора теплотрассы. Жители многоэтажки вызвали службу спасения. На место происшествия выехали две пожарные автоцистерны и автобус газодымозащитной службы. Внутри коллектора погибли трое бездомных.

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