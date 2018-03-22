Луцкий автосборочный завод №1 автокомпании "Богдан" заключил договор с датской компанией BankeElectromotive разработку модели конструкции и изготовления грузовиков для сбора мусора муниципалитетами городов по всему Европейскому Союзу, передает со ссылкой на .

Богдан рассчитывает изготовить для датчан в 2018 году не менее 15 электрических грузовиков. В целом потребность BankeElectromotive составляет около 200 автомобилей в год, сообщила пресс-служба украинской корпорации.

Первый автомобиль изготовят летом в этом году.

В большинстве европейских городов с 2025 планируется полностью запретить въезд легковых и грузовых автомобилей, оснащенных дизельными двигателями внутреннего сгорания. Речь идет не только о малых пассажирских авто, но и спецтехники - весь транспорт должен быть электрическим.

Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

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