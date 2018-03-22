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|"Путин использует ЧМ-2018, как Гитлер использовал Олимпиаду-1936" - британский министр
|22.03.2018 22:04
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В британском парламенте обсуждают возможность бойкота ЧМ-2018, который пройдет в России.
Депутат от Лейбористской партии Великобритании Иэн Остин заявил, что сборная Англии должна бойкотировать турнир и сравнил президента России Владимира Путина с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, передает со ссылкой на .
"Путин собирается использовать ЧМ-2018 как использовал Олимпиаду-1936. Я не думаю, что сборной Англии стоит участвовать в этом. Я не думаю, что нам следует поддерживать Путина, использующего этот турнир как пиар-мероприятие, чтобы замаскировать грубые нарушения прав человека, за которые он несет ответственность ", - передает слова Остина ua.tribuna.com.
Великобритании Борис Джонсон поддержал такое заявление.
"Думаю, ваша характеристика того, что будет в Москве, на чемпионате мира, во всех городах - непременно верно сравнение с 1936 годом. Честно говоря, думаю, участвовать в прославлении Путина за спортивное мероприятие - это мерзкая перспектива ", - заявил Джонсон.
Сборная Англии отправит в Россию целый ряд продуктов для потребления во время Чемпионата мира - 2018. В делегации национальной команды также будут специалисты, которые должны испытывать пищу в связи отравлением Скрипаля в Великобритании.