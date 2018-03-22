Молодежная сборная Украины в товарищеском матче победила сборную Словении U-21 со счетом 2: 3.

"Сине-желтые" открыли счет на 26 минуте - отличился Беленький, однако еще до перерыва Туцич восстановил паритет,передает со ссылкой на .

Во втором тайме Зотько и Довбик вывели сборную Украины вперед, а Крамарич под занавес встречи забил еще один гол, однако этого оказалось недостаточно, чтобы спасти хотя бы ничью. В итоге подопечные Головко победили словенцев со счетом 3: 2. Сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Словения U-21 - Украина U-21 - 2: 3

Голы: Туцич, 45 + 1, Крамарич, 82 - Беленький, 26 Зотько, 59, Довбик, 79

Украина (U-21): Безруких (Маханьков, 46), Лукьянчук, Чеберко (Кравец, 60), Лунев (Третьяков, 46), Вакулко (Цимбалюк, 67), Пихальонок, Зубков, Зотько, Швед (Гуцуляк, 46 ), Беленький (Довбик, 46), Кирюханцев (Лучкевич, 46).

U-17 не удержала победу в поединке отборочного турнира против Испании. Драматическая развязка случилась на последней минуте матча.

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