Журналист Ренат Давлетгильдеев обвинил руководителя российской партии ЛДПР Владимира Жириновского в домогательствах.

По его словам, политик домагался к нему после финала конкурса "Мисс Россия" в 2006 году во время небольшого интервью. Также помощники депутата насильно пытались вывести его в "корпоративную сауну ЛДПР",передает со ссылкой на .

"Меня за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и увезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР, а сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за задницу так, что руки тряслись с диктофоном. Да, я был совсем молодой, колени ходили ходуном от самой мысли о том, что перед тобой депутат, министр и т.д., казалось, что я должен смотреть им в рот", - написал Давлетгильдеев.

Инцидент произошел еще до того, как сам журналист признался в своей гомосексуальности. По его словам, после того, что произошло он испытывал чувство вины за домогательства со стороны влиятельных мужчин.

Журналист призвал других мужчин открыто заявить о подобных инцидентах со стороны политиков и представителей власти.

Ряд журналистов российских информагентств отказываются работать в российской Госдуме. Причиной стали сексуальные домогательства со стороны Леонида Слуцкого - соратника лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

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