Шведский нападающий Златан Ибрагимович и " Юнайтед" расторгли договор по взаимному согласию сторон,передает со ссылкой на .

"Все в клубе хотят поблагодарить Златана за его вклад в команду и пожелать ему успехов в будущем", - говорится в заявлении клуба.

36-летний швед присоединился к Юнайтед перед стартом сезона 2016/17 в качестве свободного агента. В своем дебютном сезоне на Олд Траффорд он провел 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал девять результативных передач, а также выиграл Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лиги Европы.

Непередодни появилась информация о том, что 36-летний швед, продолжит карьеру в американской MLS. Нападение на должен присоединиться к "Лос-Анджелес Гэлакси"

Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции после Евро-2016. Однако после выхода Швеции на Кубок Мира - 2018 Златан заявил, что готов возобновить карьеру в сборной.

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