Российских военных инспекторов направили в Центральноафриканскую республику.

Они будут заниматься подготовкой местных военнослужащих,передает со ссылкой на .

также передало военным ЦАР партию оружия и боеприпасов.

Российских военных направили после просьбы президента этой африканской страны Фостен Туадеры и с согласия основанного Советом Безопасности комитета.

"Российское содействие осуществляется в русле общих усилий международного сообщества по укреплению национальных силовых структур ЦАР, передачи им всей полноты ответственности за поддержание безопасности и правопорядка на всей ее территории и в конечном счете нормализации обстановки и надежном урегулирования длительного внутреннего вооруженного конфликта", - заявил заместитель председателя департамента информации и печати России Артем Кожин.

Командиры боевиков запугают своих подчиненных слухами о том, что на Донбасс для помощи воинам прибыли норвежский и американский спецназ. Ждут монгольских воинов.

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