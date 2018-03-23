В задержали банду наркоторговцев, у которых обнаружили запас оружия и боеприпасов,передает со ссылкой на .

"Раскрыто группу наркоторговцев, которые наладили сбыт отдельно опасных наркотических и психотропных средств на территории столицы и ее окрестностей.

Во время санкционированных судом обысков помещений фигурантов производства, а также гаражных помещений, правоохранители обнаружили и изъяли наркотические средства метадон и кокаин в больших размерах, около 100 грамм психотропного вещества - амфетамин, электронные весы, пакеты для фасовки, банковские карты и денежные средства, полученные в в результате преступной деятельности", - сообщает пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.

У злоумышленников нашли 6 боевых пистолетов, между которых "Вальтер" и Rusher с глушителями, помповое ружье, малокалиберное ружье "Сайга", пистолет-пулемет, около 1600 патронов различного калибра и граната СГГ- 5 с запалом.

Сейчас трое злоумышленников в возрасте от 37 до 48 лет задержаны. Прокуратура направила в суд ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

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