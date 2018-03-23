|В Китае придумали телефон на блокчейне - СМИ
|23.03.2018 02:23
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Китайская компания Huawei Technologies разрабатывает смартфон, который будет поддерживать блокчейн-приложения. Об этом пишет со ссылкой на .
По информации инсайдеров издания, китайский производитель ведет переговоры с израильской Sirin Labs касательно права на использование операционной системы SIRIN. Данная ОС позволяет запускать блокчейн-приложения наравне с обычными Android-приложениями.
Издание также отмечает, что идея подобного смартфона находится в разработке и в самой Sirin Labs.
Представители обоих компаний подтвердили, что переговоры действительно велись. Однако об итогах говорить отказались
Блокчейн, или цепочка блоков транзакций (blockchain) представляет собой базу данных, на которой работает, в числе прочих, криптовалюта биткоин.
Ранее сообщалось, что на выставке MWC 2018 был представлен .