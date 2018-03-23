Депутаты Верховной рады (ВР) не смогли в четверг, 22 марта, проголосовать за включение в повестку дня двух законопроектов об отсрочке электронного декларирования для членов общественных организаций. Об этом говорится в поименном голосовании на сайте .

Речь идет о законопроектах №8120 и №8120-1 в о внесении изменений в Заключительных положений закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц". Этими документами депутаты должны были отсрочить период подачи деклараций для членов общественных организаций, которые занимаются борьбой с коррупцией, передает со ссылкой на .

В проекте закона №8120, отсрочить е-декларирование организаций предлагается до 31 декабря 2018 года. А документом №8120-1 - до 1 июля 2018 года, однако при условии, если он был принят до 31 декабря.

Как отметил во время заседания парламента спикер Верховной рады , по этих документах есть решение комитета с рекомендациями проголосовать в целом. Однако, после шести попыток поставить законопроекты на голосование, необходимого количества голосов не набралось.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку е-деклараций шести народных депутатов Украины.

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