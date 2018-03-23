В изуродовали автомобиль, который водитель припарковал на тротуаре.

"Радикальные меры: . Улица Боженко, 86, перекресток на Байковую. Прохожие отблагодорили автохама, стекла побили и пеной выхлопную подули. Наказание за парковку на проходе ... Бандиты или народные мстители?" - говорится в сообщении на странице в Facebook.

Мысли комментаторов под публикацией разделились. Некоторые одобряли поступок хулиганов. Некоторыеотмечали нарушение законов и правил с обеих сторон,передает со ссылкой на .

"Когда человек в ответ на хамское поведение получает ответ в том же стиле, и тут же начинает ныть о законе, который он 5 секунд назад нарушал ... Это так мило", - написал Макс Симчук.

"Жлобы какие-то, и тот, кто стал, и тот, кто машину портил. Это они по Урливской не ходили, там напаркують на переходах, пройти реально никак", - прокомментировала Наталья Бабенко.

6 марта возле школы №24 по ул. Елены Телиги в Шевченковском районе "герой парковкии" оставил свой и перекрыл движение автомобилей. "Скорая", приехавшая на вызов, не смогла проехать.

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