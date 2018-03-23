рекомендует не повышать цены на газ, а ликвидировать разницу в цене между различными потребителями.

"Маршрутная карта работы с требует уменьшения нагрузки на госбюджет относительно социальных выплат. Поэтому, требование заключается не в повышении цены на газ, а в ликвидации разницы в цене между различными потребителями и коррупционной составляющей при ее начислении", - заявил вице-премьер-министр Геннадий Зубко,передает со ссылкой на .

Правительство уже имеет наработки по уменьшению нагрузки на население при оплате ЖКУ.

"Сегодня 65% домохозяйств в Украине, которые получают субсидии, не заинтересованы в модернизации своего жилья. Поэтому, наша задача - мотивировать людей к проведению энергоэффективных мероприятий в своих домах за счет различных инструментов", - подчеркнул Зубко.

Кроме того, министр подчеркнул важность внедрения программы "теплых кредитов" и запуск Фонда энергоэффективности. Фонд вместе с международными партнерами будет оказывать финансовую и техническую поддержку для модернизации жилья.

По словам министра финансов Александра Данилюка, в разработке модели газового рынка кроме участвует . В результате тарифы на голубое топливо могут не только не вырасти, но и снизиться.

В Украине с 1 марта нынешнего года снизил стоимость природного газа для промышленных потребителей. По сравнению с февралем, цена уменьшилась на 14% или до 7896 грн. По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, снижение стоимости газа непременно повлияет на удешевление товаров и услуг для Украинской. Прежде подешевеют продукты питания. Ведь газ существенно влияет на их стоимость. Это и теплицы, и производство молочной продукции. Кроме того, уменьшится стоимость минеральных удобрений. Из-за этого подешевеет зерно.

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