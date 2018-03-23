Внефракционный нардеп Надежда Савченко, которую подозревают в терроризме, будет ночевать в СИЗО Службы безопасности Украины,передает со ссылкой на .

"Сегодня суд не будет, следовательно она останется в СИЗО", - сказал собеседник.

По его словам, в изоляторе у Савченко будут нормальные условия.

В четверг, 22 марта, поддержала представление ГПУ на привлечение к ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. Следователь задержал ее в помещении парламента. В ей объявили подозрение.

Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержению конституционного строя и сговоре с главарями боевиков ДНР.

Сама Савченко назвала свои действия "политической провокацией", которую она организовала, "чтобы власть поняла, что она также смертна".

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