Так отреагировал на своей странице в facebook глава МХП на заявление Нафтогаза о повышении цены на газ для промышленных потребителей на 10% с первого апреля.

Он отметил, что вполне понимает эти вынужденные действия, ведь формирование цены на газ происходит с учетом внешней конъюнктуры и мировых трендов,передает со ссылкой на . По мнению бизнесмена, Украина и имеют в своем распоряжении не так много инструментов, чтобы влиять на ценовую политику голубого топлива. Особенно учитывая то, что значительную его часть мы закупаем за рубежом.

"Большой бизнес имеет еще более ограниченые возможности для влияния на цену энергоносителей. Однако у крупных производителей есть ресурс, использование которого может уменьшить себестоимость продукции. Это - альтернативная энергетика. Переработка отходов производства в биогаз, энергия солнца и ветра, сортировка и переработка мусора, в конце концов", - убежден .

Косюк также отметил, что главный принцип в этом процессе - это понимание и соблюдение простого факта бережливости. Ведь, по его мнению, даже несколько процентов экономии на энергоносителях, при действующей цене на топливо, дадут ощутимое снижение себестоимости готовой продукции, а значит - дадут украинской продукции фору на внешних рынках.

"И чем раньше крупный бизнес это поймет, тем более конкурентоспособной станет его продукция и более энергонезависимой Украина. Мы в МХП это поняли и потому давно взяли курс на энергетическую независимость. По крайней мере, в одном отдельно взятом холдинге", - подытожил .

Напомним, что глава правления МХП часто подчеркивал, что энергонезависимость Украины зависит от энергонезависимости объединенных территориальных общин.

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