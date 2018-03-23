В Испании задержали директора одной из Черкасских строительных компаний, которого объявили в международный розыск за присвоение 10 млн грн из госбюджета.

Все время он находился в Барселоне,передает со ссылкой на .

В 2011 году топ-менеджер компании вместе с руководством одного из государственных предприятий заключил договор на демонтаж изношенных сооружений, принадлежащих госучреждению. Но указанные в документации здания уже были демонтированы. Мошенники подали фиктивные документы о якобы выполненных работах и ​​получили более 14 млн грн, из них 10 млн забрали себе.

Фигурантам дела объявлено о подозрении в присвоении и растрате госимущества. Продолжаются следственные действия.

В Одессе чиновники строительной компании обманули доверчивых покупателей жилья под предлогом инвестирования в строительство многоэтажки. Никаких документов на земельный участок и разрешения на строительство указанной компании не выдавалось. В общем мошенники продали на 7 млн ​​грн несуществующих квартир.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира