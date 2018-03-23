|В армию призовут 500 офицеров
|23.03.2018 06:45
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Генштаб намерен призвать 500 офицеров по специальностям тылового, технического, морально-психологического обеспечения.
Об этом на брифинге сказал начальник главного управления персонала Генерального штаба ВС Украины генерал-лейтенант Артур Артеменко,передает со ссылкой на .
В прошлом году было призвано на срок 18 месяцев 1500 человек офицерского состава. Они прошли подготовку на специальных курсах и были назначены на должности в небоевых объектах
"В 2018 году в мае-июне Генштабом планируется осуществить призыв в объемах до 500 человек по специальностям тылового, технического, морально-психологического обеспечения и специалистов по связи", - сказал Артеменко.
На незаконную службу в армию в течение 2017 года призвали 4,8 тыс. Жителей оккупированного Крыма. Двух оштрафовали за отказ.