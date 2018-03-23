Адвокат президента Дональда Трампа Джон Дауд подал в отставку.

Он работал по делу вмешательство России в выборы , заявил об отставке, передает со ссылкой на .

"Главный адвокат Президента Дональда Трампа Джон Дауд уволился из личной юридической группы президента, которая работала над ответом следователем, занимающихся русским расследованием", - говорится в сообщении.

"Я люблю президента и желаю ему только наилучшего", - написал сам Дауд.

Отставка Дауда была взаимным решением и президента, и адвоката, сообщает один из источников.

Юрист уже несколько раз собирался уволиться в последние месяцы и говорил о том, что Трамп игнорирует его советы.

Экс-заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб обладает секретной информацией о президенте Дональде Трампе, которая может повредить ему в связи с расследованием о связи штаба Трампа с Россией.

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