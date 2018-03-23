Бывший тренер киевского "" прокомментировал поведение Хачериди и рассказал следит ли за Чемпионатом Украины.

Пока в клубных турнирах пауза, в связи с матчами сборных команд, украинский специалист на несколько дней вернулся домой,передает со ссылкой на .

"Думаю, еще не все решено. Впереди у "" две личные встречи с "Шахтером", все может произойти", - сказал Ребров свое мнение о борьбе за чемпионство в УПЛ.

Также тренер прокомментировал поведение Евгения Хачериди.

"Да у него был конфликт со всеми тренерами. Просто сейчас это очень сильно обострилось. Наверное, Женя должен, прежде только, в себе разобраться и расставить приоритеты, о чем я ему раньше тоже говорил. Это хороший, качественный футболист. Я всегда это говорил. Но, к сожалению, этот игрок думает в большей степени о себе и сейчас это подтверждается ", - передает слова тренера.

Сейчас борется за титул чемпиона Саудовской Аравии и трофей в азиатской Лиге чемпионов.

Популярное итальянское издание "Corriere dello sport" вернуло Реброва на тренерский мостик киевлян.

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