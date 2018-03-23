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|Зачем здание Верховной Рады окрасили в красный цвет (фото)
|23.03.2018 09:27
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22 марта здание Верховной Рады Украины было подсвечено красным цветом, в рамках всемирной акции "Пусть засияет мир, свободный от туберкулеза", передает со ссылкой на .
На стенах парламента появился призыв "Преодолеем туберкулез вместе" - в знак объединения усилий государственных и общественных организаций в борьбе с туберкулезом.
Ежегодно в Украине регистрируется около 30 тысяч случаев заболеваний туберкулезом и примерно 12 человек умирает от этой болезни.
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