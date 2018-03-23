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|Как необычно покрасить яйца к Пасхе: оригинальные идеи (фото)
|23.03.2018 09:42
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Праздник скоро, предупреждает со ссылкой на .
Мраморные яйца
Нужно подготовить:
Способ приготовления:
Вы получите окрашенные яйца с легким мраморным эффектом.
Радужные яйца
Необычные яркие и красочные яйца точно удивят всех ваших знакомых и украсят пасхальный стол. Приготовить их очень просто.
Нужно подготовить:
Способ приготовления:
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