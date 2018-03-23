В апреле начинается общенациональная кампания "Выбери своего врача", во время которой украинцы должны заключить с врачом первичного звена декларацию о предоставлении медицинских услуг, пишет со ссылкой на .

Для чего и как заключать декларацию, говорится в разъяснении Министерства здравоохранения, обнародованном на сайте ведомства.

В частности, в разъяснении ведомства говорится, что декларация, которую должен иметь каждый пациент и врач подтверждает то, что именно этот медицинский работник будет вас обслуживать.

"Декларация - это документ, который подтверждает, что пациент хочет обслуживаться именно у этого врача. Так, подписывая декларацию с конкретным врачом, вы сообщаете государству (Национальной службе здоровья Украины, НСЗУ), что оплата за ваше обслуживание должна находиться в этот медучреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что декларация не является юридическим документом и не подписывается "раз и навсегда": в любой момент пациент может заключить декларацию с другим терапевтом, педиатром или семейным врачом. В таком случае не надо отменять предыдущую декларацию - довольно просто заключить новую декларацию с выбранным врачом, а изменения автоматически зафиксируются в системе.

Выбор врача происходит по желанию пациента, а не местом регистрации или проживания.

Однако врач может отказать в подписании декларации, если он уже набрал максимально рекомендованное количество пациентов: семейный врач может обслуживать 1800 пациентов, терапевт - 2000, педиатр - 900. Эта цифра может быть несколько больше для врачей, работаются в селах. Например, если в селе проживает 2 тсячи людей, то все они получат возможность подписать декларацию с семейным врачом. Без медицинской помощи не останется никто. Этот вопрос будет контролировать НСЗУ.

Как разъясняет МЗ, для подписания декларации с врачом пациенту необходимо выполнить следующие шаги.

1. Пациент должен обратиться в медучреждение, где работает терапевт, педиатр или семейный врач, с которым он хочет подписать декларацию. С собой нужно иметь паспорт, налоговый номер и мобильный телефон. Если человек подписывает декларацию с педиатром или семейным врачом для ребенка, то нужно взять также свидетельство о рождении ребенка.

При этом учреждение, в котором работает выбранный пациентом врач, должно быть подключено к системе "Электронное здоровье". Информацию об этом можно уточнить в регистратуре или у врача или проверить самостоятельно на сайте: .

2. Данные и контактный телефон пациента внесут в систему "Электронное здоровье". Это сделает уполномоченное лицо заведения ПТД: в разных медучреждениях это может быть либо регистратор, или медсестра, или врач и тому подобное.

Декларации заключаются исключительно в электронной форме - не будет никаких бланков, форм, печатей и тому подобное. Чтобы убедиться, что декларацию подписывает настоящий человек и исключить любые попытки мошенничества, вводится подтверждение с помощью СМС-кода, который поступает на номер мобильного телефона пациента. Если у пациента нет мобильного, для подтверждения уполномоченное лицо медучреждения сфотографирует или отсканирует оригиналы его документов, чтобы приобщить их к декларации в электронной системе.

3. Уполномоченное лицо медучреждения распечатывает из системы "Электронное здоровье" экземпляр декларации для проверки. Пациенту следует внимательно проверить все свои данные. Если там будут ошибки, следует сказать об этом уполномоченному лицу медучреждения. Декларацию будут распечатывать до тех пор, пока все не будет правильно.

4. Если все правильно, уполномоченное лицо медучреждения распечатывает из системы "Электронное здоровье" еще один экземпляр декларации. Оба экземпляра декларации должны быть идентичными и без ошибок.

5. Пациент подписывает два экземпляра декларации. Один из экземпляров остается у него, другой - в медучреждения.

6. Уполномоченное лицо медучреждения накладывает электронную цифровую подпись на декларацию и направляет ее в систему "Электронное здоровье".

После заключения декларации с врачом деньги за обслуживание пациента государство (НСЗУ) платить заведению, в котором работает выбранный пациентом врач. Этот процесс начнется сразу, когда медучреждение "войдет в медреформу": автономизуеться и заключит договор с НСЗУ, добавили в Минздраве.

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