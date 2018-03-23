Генпрокурор Юрий представил в Верховной Раде видеодоказательства причастности нардепа Надежды Савченко к подготовке террористического акта.

Отмечается, что общий объем материалов составляет 74 гигабайта информации, а совокупная продолжительность аудио- и видеоматериалов – примерно трое суток, пишет со ссылкой на .















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