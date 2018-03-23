Обычные гаджеты могут следить за своими владельцами даже без их разрешения, пишет со ссылкой на .

По словам экспертов по ИТ-безопасности, любая техника с камерой может следить за человеком. К примеру, основатель Facebook Марк Цукерберг и вовсе заклеивает камеру на своем ноутбуке скотчем.

“Ваш телефон всегда вас «слушает», всегда определяет ваше местоположение, и постоянно смотрит в камеру на вас – даже когда, казалось бы, не активен. При этом телефон понимает, если снимок сделан в кармане, и на экране темно”, – говорят специалисты.

По их словам, гаджеты отправляют снимки с лицами на центральные сервера. При этом сложно предположить, кто в конечном итоге сможет воспользоваться этими данными.

К сожалению, простое выключения телефонов и других гаджетов не поможет избежать слежки.

“Надо стараться не совершать ничего компрометирующего. Потому что даже если вы считаете, что телефон выключен, далеко не факт, что это так. Гарантия отключения – съем батареи с аппарата. Почти все современные телефоны имеют несъёмную батарею”, – подчеркивают эксперты.

Для того чтобы осложнить слежку, специалисты рекомендуют покупать самые простые телефоны – так называемые “бабушкофоны” и полностью отказаться от смартфонов.

Напомним, клиенты государственного ПриватБанка снова рискуют стать жертвой мошенников. На этот раз аферисты действуют в социальной сети Instagram. Там они создали ряд фейковых аккаунтов, которые от имени ПриватБанка предлагают зарегистрироваться на сомнительных сайтах якобы для получения денег.

В процессе регистрации пользователей просят ввести личные данные и информацию о счетах в ПриватБанке. При этом для убедительности мошенники добавляют комментарии с фейковых аккаунтов, в которых пишут, что после регистрации получили деньги на карту ПриватБанка.

Банк обратился к своим клиентам и призвал их быть осторожными, чтобы не стать жертвой мошенников. Чтобы обезопасить себя, пользователям не следует переходить по сомнительным ссылкам, регистрироваться на неизвестных сайтах и передавать мошенникам персональные данные.

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