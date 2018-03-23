Курьезный случай с водителем нерастаможенного авто и патрульными произошел в Тернополе, пишет со ссылкой на .

Короткая, но интересная, а, вероятно и поучительная история недавно произошла в городе Тернополь. Патрульные заметили автомобиль , который двигался без номерных знаков. Конечно, водителю приказали остановиться, поскольку эксплуатировать автомобиль без ГНЗ запрещается.

Дальше события развивались по сценарию, достойному Голливуда: водитель остановленного автомобиля, который оказался нерастаможенным, сообщил, что номерные таблички он спрятал в багажнике, чтобы их не украли. Поскольку изготовить дубликат иностранного номерного знака в Украине невозможно, а ранее с владельцем «Мерседеса» уже случился досадный случай, при котором ему пришлось заплатить выкуп за похищенные «евробляхи», он решил, что лучший способ сохранить свои нервы и деньги — это возить номера в багажнике.

Отнесшись с полным пониманием к ситуации, полицейские вынесли постановление по статье 121 (ч. 6) Админкодекса, которая предусматривает штраф в размере 170 гривен, и «отпустили» водителя. Также в сообщении про этот случай, размещенном на фейсбук-странице патрульной полиции Тернопольской области указано, что кражи иностранных номерных знаков случаются довольно часто, а в случае, если кто-то стал жертвой «номерных» воров – стоит звонить 102.

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