Повышение температуры в мире на один-два градуса может привести к тому, что под водой окажутся миллионы людей.

Об этом заявили сотрудники Принстонского университета с коллегами из университетов Ратгерса и Тафтса, передает со ссылкой на .

«Многие считают, что следование принципам Парижского соглашения спасет всех от климатических катастроф, – говорит ведущий автор исследования, аспирант Принстонского университета Расмуссен. – Но мы доказали, что в любом случае человечество будет сталкиваться с частыми прибрежными наводнениями»

Так, по данным ученых, к 2150 году незначительная разница температуры в полтора-два градуса приведет к тому, что под водой окажутся земли, на которых проживают около пяти миллионов человек. Также под угрозу подпадают коло 60 тысяч жителей малых островных государств.

Также они уточнили, что в случае повышения температуры, к концу 21 века на Нью-Йорк каждые пять лет будет обрушиваться ветер, по силе равный «Сэнди» – одному из наиболее мощных, которые приходилось пережить городу.

Более того, исследователи рассказали, что даже если температура воздуха не будет увеличиваться, уровень Мирового океана будет повышаться. Причиной этого является ледяные щиты Земли не успевают довольно охлаждать поверхность планеты, что приводит к увеличению уровня углекислого газа в воздухе.

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