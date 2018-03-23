Как предупредить болезни? 10 анализов, которые нужно сдать каждому По теме: Можно ли сдавать периодически какие-то анализы, чтобы быть уверенным, что ничем не болен, или «поймать» страшную болезнь на ранней стадии, когда она хорошо поддаётся лечению? Отвечает Ольга Александрова, врач-терапевт высшей категории, передает — Результаты анализов позволяют не только диагностировать имеющиеся заболевания и изменения в организме, но и предупредить их. Несмотря на красноречивость многих лабораторных показателей, диагноз может поставить только врач, поскольку изменение некоторых показателей может произойти не на фоне патологических процессов, а из-за воздействия внешних факторов, например, приёма определённых препаратов или интенсивной физической нагрузки. Инфаркт, сердечная недостаточность, атеросклероз Болезни сердечно-сосудистой системы Надо сдавать: общий и биохимический анализ крови. Как часто: 2 раза в год. Важные показатели: Самый важный — уровень холестерина в крови. Высокий уровень холестерина говорит о риске развития атеросклероза и ишемической болезни сердца. Норма для общего холестерина — 3,61-5,21 ммоль/л. Уровень «плохого» холестерина с низкой плотностью (ЛПНП) — от 2,250 до 4,820 ммоль/л. Уровень «хорошего» холестерина с высокой плотностью (ЛПВП) — от 0,71 до 1,71 ммоль/л. Также важны: АЛТ (аланинаминотрансфераза) и АСТ (аспартатаминотрансфераза) — повышение этих показателей говорит о проблемах с мышечными клетками сердца, возникновении инфаркта миокарда. Норма АЛТ у женщин — до 31 Ед/л, у мужчин — до 41 Ед/л. Норма АСТ у женщин — до 31 Ед/л), у мужчин — до 35-41 Ед/л. С-реактивный белок — показатель воспалительного процесса или некроза тканей. Норма для всех — менее 5 мг/л. Тромбозы Надо сдавать: коагулограмма. Она даёт представление о свёртываемости и вязкости крови, возможности возникновения тромбов или кровотечений. Как часто: 1 раз в год. Важные показатели: АЧТВ — промежуток времени, за который образуется сгусток крови, — 27-49 сек. Протромбированный индекс — соотношение времени свёртывания плазмы и времени свёртывания контрольной плазмы — 95-105%. Фибриноген — первый фактор свёртывающей системы крови — 2,0-4,0 г/л, или 5,8-11,6 мкмоль/л. Тромбоциты — 200-400 х 109/л. Сахарный диабет Надо сдавать: анализ крови на сахар из пальца (сдаётся строго натощак). Как часто: 2 раза в год. Важный показатель: Уровень глюкозы в крови: норма — 3,3-5,5 ммоль/л. Надо сдавать: анализ крови на гликированный гемоглобин. Норма — меньше 6%. 6,0-6,5% — повышенный риск развития сахарного диабета и его осложнений, по данным ВОЗ. Онкология Есть несколько видов тестов, которые позволяют выявить рак на ранней стадии. Анализы после 40 лет надо сдавать 1 раз в 2 года. Колоректальный рак Надо сдавать: анализ кала на скрытую кровь. Наличие крови свидетельствует о скрытых кровотечениях из нижних отделов желудочно-кишечного тракта, которые могут указывать на наличие опухоли. Рак шейки матки Надо сдавать: цитологический мазок из шейки матки, который берётся во время гинекологического осмотра. Показывает предраковыми изменениями в слизистой оболочке шейки матки — ЦИН (цервикальная интраэпителиальная неоплазия). Лейкоз (рак крови) Надо сдавать: общий анализ крови. При лейкозах изменяется количество лимфоцитов (может быть выше или ниже, но никогда не бывает нормальным. Падает уровень тромбоцитов (может быть в 4-5 раз ниже нижней границы нормы). СОЭ при лейкозах значительно увеличивается. Язва, колит и проч. заболевания желудочно-кишечного тракта Нужно сдать: копрограмма. Как часто: 1 раз в 2 года. Позволяет выявить болезни кишечника, желчевыводящей системы, поджелудочной железы. Для диагностики хеликобактерной инфекции, которая является причиной гастритов и язв желудка, используется уреазный дыхательный тест (одним из продуктов метаболизма бактерии Helicobacter pylori является уреаза). Эндокринные заболевания Надо сдавать: анализ крови на гормоны щитовидной железы. Как часто: 1 раз в год или после сильных стрессов. Важный показатель: гормон ТТГ (тиреотропный гормон) — основной регулятор работы щитовидной железы, который вырабатывается гипофизом. Норма — 0,4-4,0 мЕд/л. Повышенный уровень ТТГ крови может свидетельствовать о гипотиреозе — заболевании щитовидной железы (вырабатывается недостаточное количество гормонов). Пониженный уровень ТТГ называется тиреотоксикозом и характеризуется избытком гормонов щитовидной железы в организме, что может привести к нарушению в работе нервной системы, а также нарушить работу клеток, отвечающих за правильный ритм сердца. Гепатит Надо сдавать: анализ крови из вены на наличие антител. Как часто: 1 раз в год или после операций, сомнительных половых связей. Косвенно судить о наличии гепатита можно по наличию билирубина в анализе мочи. В норме его быть не должно. Нефрит, пиелонефрит и пр. Болезни почек и мочевыводящих путей Надо сдавать: анализ мочи общий. Как часто: 2 раза в год. Важный показатель — концентрация белка. Она должна быть ниже 0,140 г/л











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