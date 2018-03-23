Апрель будет довольно позитивным месяцем с гармоничным состоянием биосферы Земли и высоким творческим потенциалом большинства людей. Аспекты начала месяца придадут многим людям излишнюю динамику и вызовут желание обновить свое окружение, бизнес, внести перемены в отношения и почувствовать вкус свободы.

Такой энергетический и творческий подъем будет отмечаться в жизни многих людей до 7 апреля, передает со ссылкой на .

Период после 8 апреля будет благоприятен для продолжения ранее начатых проектов и подведения итогов предыдущих встреч и отношений. Гармоничные энергии будут помогать укреплению любовных, деловых или творческих союзов, созданию планов на ближайшие полгода. Надо использовать этот момент максимально эффективно, поскольку после новолуния 16 апреля у многих людей начнутся перемены в жизни. Они смогут направить свои таланты на расширение связей и перспектив, на карьеру и любовные отношения. Это время также благоприятно, чтобы наметить планы на летний отдых и осуществить важные стратегически значимые встречи или знакомства.

После 24 апреля Солнце будет находиться в знаке Телец, Венера войдет в знак Близнецы, и многим людям захочется романтики и приключений, общение станет легким и динамичным. Многие люди почувствуют лирическое настроение, которое может помогать продвижению в карьере или укреплению личных связей. 26 апреля Марс соединится с Плутоном, а Меркурий пройдет через напрягающий аспект к Сатурну, и такие аспекты дадут возможность кому-то получить новые знания, целеустремленным людям занять высокую должность. Люди творческих профессий могут достичь популярности, славы, а бизнесменам это поможет укрепить материальное благосостояние. Важно последнюю неделю апреля провести крайне эффективно и успеть основные дела сделать до 29 числа.

Конец апреля ознаменуется полнолунием, которое произойдет 30 числа. Это особый день, когда родился Будда, и он будет отмечаться во многих странах, где исповедуют буддизм. Это один из важных мистериальных периодов, когда можно набрать больше энергии от сил природы. В это время происходит активизация стихийных сил, в лесах и полях оживают и пробуждаются ото сна различные астральные сущности, следовательно ночь с 30 апреля на 1 мая в полной мере может оказаться Вальпургиевой ночью, поскольку в этом году она будет проходить с избытком солнечно-лунных энергий.

А теперь более детально прогноз на АПРЕЛЬ 2018 по знакам Зодиака.

Овен

Апрель для Овнов — один из самых позитивных периодов в году, когда они смогут получить мощный энергетический запас, укрепить свои силы, здоровье.

Первая декада месяца будет насыщена разноплановым общением, поездками. Это время творческих изысканий, вдохновения, свободы для любых инициатив, а также создания семьи или укрепления отношений с детьми, родственниками. Не исключены и кармические встречи с партнерами из прошлого. Для Овнов это важный период для самореализации, создания своего имени. Однако им надо быть внимательнее, вкладывая средства в долгосрочные проекты, особенно с 10 по 15 число, когда есть риск потерять деньги.

Вторая половина месяца может сложиться очень благоприятно для карьеры, прибыли, могут появиться перспективные проекты, сулящие большие финансовые и карьерные возможности.

Телец

В апреле биоэнергетический потенциал Тельцов будет нестабильным, хотя гармоничные внешние воздействия могут подпитывать их энергиями творчества и любви. При этом некие глобальные и высокие цели и идеи могут вдохновлять Тельцов и помогать их духовному и творческому подъему.

В первой декаде в их доме вполне вероятны позитивные и приятные перемены. Это благоприятный период для расширения социальных связей, для проведения праздников, свадеб, общественных мероприятий.

А вот в период с 9 по 14 число возможны неприятности, связанные с семьей, домом, проблемы с партнерами.

Вторая половина апреля будет более благоприятной, Тельцы почувствуют прилив новых сил, и в большей степени проявится их стремление к свободе и независимости, что может сказаться на отношениях с партнерами и на обязательствах, как моральных, так и материальных.

Близнецы

Апрель для Близнецов — один из самых благоприятных периодов в году, и в первую очередь, для общения, знакомств, налаживания новых деловых или романтических связей. Высокий уровень жизненной энергии, обаяние и открытость помогут им проявлять качества лидера, быть востребованными и блистать в любом обществе. Перед ними откроются любые двери, следовательно они смогут при необходимости использовать свои таланты быстро завязывать отношения для решения своих проблем. Это неплохой период для любого сотрудничества, создания коллектива единомышленников, для установления деловых и творческих связей, для поездок, проведения встреч и презентаций. Судьба будет подталкивать им навстречу нужных людей, следовательно этот месяц им надо провести очень активно, создавая вокруг себя полезные связи и собирая необходимую информацию.

Рак

Для Раков апрель может быть очень важным периодом для карьеры, укрепления профессиональных или общественных позиций. Активизируется их интеллектуальный потенциал, что позволит им не только добиваться успеха в образовательной и научной деятельности, но и легко просчитывать всевозможные ситуации в бизнесе. Общие планы и интересы могут дать начало серьезным романтическим связям, следовательно это подходящий период для помолвок, свадеб. С 8 по 14 число накал страстей может приводить к конфликтам из-за столкновения интересов или неоправданных ожиданий.

Вторая половина апреля будет богата на новые и неожиданные встречи и интересные поездки. А для кого-то из Раков это период интеллектуальной активности, получения новых знаний, проявления своей неординарности, изобретательности.

Лев

Апрель для Львов — период очень гармоничный и динамичный. Они будут ощущать прилив сил, творческую и сексуальную активность.

В первой декаде их ждут встречи, поездки, общение, которые помогут Львам в реализации их творческих идей и интеллектуальных способностей. В этом месяце у многих из них повышаются шансы преуспеть в карьере или общественном положении, увеличить свои доходы.

А вот период с 8 по 15 апреля может оказаться слишком эмоциональным и реакционным, следовательно возможны конфликты, ссоры.

Вторая половина апреля также может оказаться очень насыщенной и динамичной для Львов. Правда, более продуктивно Львы смогут действовать в автономном режиме. Люди научного склада ума могут использовать позитивные энергии, чтобы сделать открытие, прорыв в науке, создать свое оригинальное мнение, подняться над суетой и шагнуть за горизонт человеческой мысли.

Дева

В апреле Девы смогут перевести дух и немного расслабиться. И хотя уровень их жизненной энергии будет невысоким, но благоприятные воздействия Космоса помогут им успешно заниматься своими делами.

В первой декаде в жизни Дев могут начаться благоприятные преобразования, появится возможность лучше понять окружающих и себя. Это подходящий период для романтических путешествий, проведения презентаций, выставок и налаживания творческих союзов с зарубежными партнерами.

Правда, в период с 9 по 13 число возможны неприятности и денежные потери. Вторая половина апреляокажется более гармоничным, а также творческим и романтическим периодом, когда можно ярко проявить свои дарования, получить признание и одобрение. Для Дев, которые активно взаимодействуют с зарубежными партнерами, появится возможность найти выгодные проекты, заказы.

Весы

Для многих Весов апрель — один из самых позитивных месяцев в году, и особенно в первой декаде будут очень успешными любое сотрудничество, решение спорных и деловых вопросов, поиск компромиссов. Однако Весам надо удерживать проявление властности, диктаторства, особенно в отношениях с близкими людьми и родственниками. При этом позитивные тенденции могут помогать улучшению материального положения Весов благодаря получению наследства, денежного выигрыша, финансовой помощи или удачного брака.

В период с 9 по 14 число эмоции могут захлестывать и в отношениях начнут кипеть страсти.

Во второй половине месяца Весы также будут принимать активное участие в жизни своих партнеров. Правда, любое неосторожное слово или поступок, как с одной, так и с другой стороны, может менять отношения, открывать не распознанные до этого качества характера

Скорпион

В апреле Скорпионы не будут обладать большим запасом жизненных сил, однако этот месяц — самый благоприятный в году, и для многих из них он может оказаться решающим в плане продвижения в карьере, укрепления своего общественного или профессионального положения, особенно в первой декаде. У них появится возможность выйти на свой собственный путь в профессии, добиться популярности, занять более высокое положение.

В период с 8 по 13 число обязанностей может прибавиться, нагрузки возрастут, и в это время недостаток жизненной энергии может сказаться на здоровье Скорпионов.

После 15 числа ярче проявятся их деловые и волевые качества, они станут довольно заметными и авторитетными людьми. Все вокруг Скорпионов придет в движение, многие из них будут заинтересованы в новых источниках информации, деловых связях, и в этом им будет сопутствовать удача.

Стрелец

Апрель для Стрельцов — один из самых позитивных периодов в году, особенно для путешествий, любовных приключений, творчества. Они будут очень удачливы в финансовом плане, следовательно смогут рассчитывать на увеличение доходов, особенно в первой декаде.

В период с 10 по 13 число жажда самовыражения, признания может захлестнуть Стрельцов, они станут неуравновешенными, излишне эмоциональными и склонными к странным и легкомысленным действиям.

Во второй половине апреля у многих из них появится возможность продвинуть свои творческие предложения, привлечь к ним внимания, получить поддержку и спонсорскую помощь, гранты. Это подходящий период для создания своего бизнеса, для вложения средств в долгосрочные проекты. Однако несоблюдение договоренностей, правил и обязательств может стать поводом для юридических разбирательств.

Козерог

Этот месяц для Козерогов может оказаться не совсем удачным, как для здоровья, так и для работы. Они рискуют оказаться игрушками в руках обстоятельств. Мелкие заботы, обиды, суета могут отнимать их внимание и эмоциональные силы. Появится любовь «накручивать» себя, зацикливаться на своих проблемах, особенно в первой декаде. Однако это хороший период для любовных отношений.

С 9 по 13 апреля возможны финансовые или материальные проблемы, придется возвращать долги, улаживать вопросы с налоговыми органами, платить штрафы. Вторая половина апреля окажется очень благоприятной для сотрудничества. Предприимчивость и организаторский талант Козерогов будут помогать их продвижению в карьере. Однако что-то менять, заниматься реформами в это время нежелательно.

Водолей

В апреле активность Водолеев значительно возрастет, они смогут укрепить свое здоровье.

Первая декада — это период внутренней работы над собой, когда можно перепрограммировать свое сознание и гармонизировать не только свое духовное состояние, но и внешнее пространство, создав более комфортную обстановку в доме. Кроме того, в это время вероятно появление давно забытых родственников, налаживание прерванных связей, встреча с друзьями детства.

В период с 9 по 13 апреля могут возникать противоречия с партнерами, проявится неуступчивость, упрямство, и это может отразиться на общих целях и работе. Вторая половина месяца может оказаться очень позитивной и интересной, хотя более результативно Водолеи смогут проявить себя, действуя в автономном режиме. Они смогут добиться успеха в творчестве, в музыке, в изобразительном искусстве, в моде или дизайне.

Рыбы

В апреле многим Рыбам будет сложно разобраться в каких-то острых и наболевших проблемах в отношениях с друзьями и родственниками, особенно если их интересы столкнутся в финансовой сфере. Зато это подходящий период для заработка и укрепления своей материальной базы. У Рыб может появиться работа или обязанности, которые могут улучшить их финансовые перспективы.

В период с 9 по 13 апреля в делах вероятны противоречия, столкновение интересов, ошибки и промедление из-за несогласованности.

Вторая половина месяца окажется спокойной и благоприятной, отношения станут более стабильными, можно будет достичь компромисса и прийти к взаимовыгодным решениям. Это подходящее время для путешествий, романтических приключений, а также для работы за рубежом.

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