Вы когда-нибудь видели как падает домино? Завораживающее зрелище, не правда ли? Компания Cog решила привлечь к себе внимание именно этим, эффектом домино.

Реклама компании считается настоящим шедевром. На ее создание было потрачено много сил, средств и времени. Целых 3 месяца понадобилось для съемок, а для реквизита было разобрано 3 автомобиля, пишет со ссылкой на .

Никакой компьютерной графики. Пришлось снимать целых 606 дублей, что бы все получилось идеально. Результат стоил всех усилий. Детали автомобиля используемые вместо костей домино заслужено получили золото на фестивале «Канские львы».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира