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|Книга рекордов Гиннеса: сделано 606 дублей, но смотреть на это можно вечно (видео)
|23.03.2018 17:05
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Вы когда-нибудь видели как падает домино? Завораживающее зрелище, не правда ли? Компания Cog решила привлечь к себе внимание именно этим, эффектом домино.
Реклама компании считается настоящим шедевром. На ее создание было потрачено много сил, средств и времени. Целых 3 месяца понадобилось для съемок, а для реквизита было разобрано 3 автомобиля, пишет со ссылкой на .
Никакой компьютерной графики. Пришлось снимать целых 606 дублей, что бы все получилось идеально. Результат стоил всех усилий. Детали автомобиля используемые вместо костей домино заслужено получили золото на фестивале «Канские львы».