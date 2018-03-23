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НЛО атаковал авиалайнер: эпичное видео
23.03.2018 17:21
НЛО атаковал авиалайнер: эпичное видео По теме:

Житель Линкольна зафиксировал в небе неопознанный летающий объект, который двигался за авиалайнером, пишет  со ссылкой на .

Сначала англичанин принял за самолет, ведь неподалеку от города находится небольшая военная авиабаза. Позже, присмотревшись внимательнее, мужчина понял, что ошибался. Несмотря на растерянность, он мигом достал телефон и снял все на камеру.







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