Житель Линкольна зафиксировал в небе неопознанный летающий объект, который двигался за авиалайнером, пишет со ссылкой на .

Сначала англичанин принял за самолет, ведь неподалеку от города находится небольшая военная авиабаза. Позже, присмотревшись внимательнее, мужчина понял, что ошибался. Несмотря на растерянность, он мигом достал телефон и снял все на камеру.















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