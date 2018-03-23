Выбрать джинсы, которые стройнят, довольно просто! Достаточно запомнить несколько важных правил, пишет со ссылкой на .

Низкая посадка визуально делает вас ниже, следовательно стоит отдать предпочтение джинсам с посадкой medium rise (верхняя кромка джинсов находится чуть ниже пупка) или high rise (пояс полностью закрывает пупок и доходит до нижних ребер).

Также не стоит скрывать верхнюю часть джинсов под краем топа, лучше заправить его внутрь. Эффект «ноги от ушей» будет ошеломительным, особенно если топ яркий и контрастный.

Если вам попалась модель с вертикальными полосами, скорей бегите на кассу. Прострочка, стрелки, лампасы — все это визуально вытягивает ноги и делает их стройнее.

Слишком длинные джинсы стоит подшить, так как собирающаяся у стопы гармошка будет зрительно делать ноги короче, как и подвернутый край. Решите, с какой обувью вы планируете носить джинсы, и отнесите их в ателье, чтобы подогнать по фигуре.

Чем меньше декоративных элементов, тем длиннее ноги. Пусть ваши джинсы будут холстом, на который можно добавить красок и получить гармоничный образ. Особенно противопоказаны декоративные элементы в области бедер девушкам с типом фигуры «груша» и «песочные часы»

Отдайте предпочтение темным, насыщенным и однородным цветам без потертостей.

Очень хорошо иметь пару обуви на каблуке, совпадающую с цветом джинсов. Этот прием сделает любые ноги длинными и стройными.

Все мешковатые модели, как правило, имеют низкую посадку и очень сильно уменьшают рост. Джинсы, доходящие до щиколотки, хороши только в сочетании с каблуками.

Еще один великолепный способ — искать в магазинах джинсовые брюки, то есть брюки идеально подходящего вам кроя, но выполненные из денима. Подобные модели могут иметь более выигрышный скошенный крой карманов, изящную посадку на талии, боковую застежку или вертикальные полосы.

При большой разнице между талией и бедрами выбирайте легкий клеш от бедра или от колена. Такая модель уравновесит фигуру.

Можно выделить несколько моделей, которые подойдут практически всем типам фигуры.

Прямые — ширина и форма брючин одинакова от бедер до щиколоток, пояс расположен четко на талии. Это самый изящный фасон, потому что такие джинсы похожи на прямые брюки. Они идеальны практически для всех за исключением типа фигуры «прямоугольник» (они выравнивают силуэт по длине, делая его в таком случае еще более прямоугольным и дисгармоничным).

Джинсы boot cut, прикрывающие каблук. Вариация модели клеш, но более сдержанная. Идеальны для холодного времени года, так как полностью скрывают даже высокую обувь. Модель отлично подходит для типа фигуры «яблоко».

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