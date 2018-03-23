|ProZorro выставили на аукцион необычные лоты
|23.03.2018 19:25
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ProZorro выставили на продажу два памятника Ленину.
Лот состоит из двух предметов. Первый - это памятник Ленину из бронзы, весит 5,500 кг, сообщили ProZorro.Продажи в Facebook, передает со ссылкой на .
Кроме этого, предлагают купить памятник Ленину из черного металла, весом 100 кг.
В компании предлагают поставить их на огороде или использовать как украшение для тематического заведения "Серп и молот".
Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" впервые продало два списанные вагоны через интернет-аукцион ProZorro.Продажі. Выручили 546 тыс. грн. О продаже объявили 27 ноября 2017 года.