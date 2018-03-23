Франции Жан-Ив Ле Дриан анонсировал скорый общий визит в Украину вместе с главой Германии Хайко Масом по вопросу возобновления реализации Минских соглашений.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, передает со ссылкой на .

"Я думаю, что сейчас как раз подходящий момент для возобновления реализации минских соглашений. К тому же немного времени остается до будущих выборов в Украине. Мы увидели завершение определенных политических циклов в Германии и России. Думаю, чтобы продвигать все это, я в скором времени вернусь в Украину в компании моего немецкого коллеги... Мы будем продолжать наши усилия, вместе с моим немецким коллегой, направленные на выполнение минских соглашений. Мы будем продолжать давление на Россию, чтобы она также работала в рамках минских соглашений», - сказал он.

Глава французского также подтвердил позицию относительно непризнания аннексии Крыма и поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

"Для нас конечно в этой кризисной ситуации то, кто является агрессором, а кто страдает от этой агрессии. Никакой двузначности быть не может", - заявил Ле Дриан.

Напомним, как сообщалось ранее, министры иностранных дел стран Европейского союза в ходе саммита в Брюсселе обсудят реформы в Украине и ситуацию на Донбассе.

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