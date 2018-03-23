В Украине могут появиться внутренние рейсы .

"Мы будем изучать возможность открытия внутренних рейсов. Кроме того, планирует заключить договоры с региональными аэропортами. Чтобы открыть базы не только в и Львове, а в других городах Украины", - сообщил главы авиакомпании Майкл О'Лири, передает со ссылкой на .

Президент подчеркнул, что просил авиакомпанию создать конкурентные возможности для внутренних рейсов в Украине.

"Я обратился к нашим партнерам с просьбой проанализировать и создать конкурентные возможности перевозок пассажиров внутри Украины. Получил положительную и положительный ответ. Потому что конкуренция - это движение вперед, а - очень сильный конкурент", - говорит Порошенко.

Министерство инфраструктуры достигло окончательных договоренностей с ирландской лоукост-авиакомпанией . По словам главы авиакомпании Майкла О'Лири, будет летать из двух аэропортов Украины. Из Львова и Борисполя, что в . Рейсы будут в шесть стран Европы.

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