Полицейские, которые утром проводили обыски на базе "Национального корпуса" и полка "Азов" - покинули территорию завода "Атек".

Полицейские выехали с территории через один из боковых выездов. На завод зашли активисты, передает со ссылкой на .

На месте присутствует руководитель "Национального корпуса" Андрей Белецкий. Вызвали полицию из Святошинского райотдела и написали заявление об исчезновении при обыске личных вещей людей, заявил он.

Сейчас активисты продолжают испытывать наличие собственных вещей.

Базы "Нацкорпуса" и "Азова" размещаются на территории завода "Атек". Утром туда приехали полицейские и начали массовый обыск. Присутствоющие активисты в знак протеста перекрыли проезд по просп. Победы.

12 марта провела 25 санкционированных обысков у людей, которые поддерживают страну-агрессора и способствуют проведению антиукраинских акций. Изъяли взрывчатку, пропагандистские материалы, оружие.

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