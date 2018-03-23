Украины Павел Климкин заявил о начале нового уровня двустороннего экономического сотрудничества между Украиной и Францией.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции по итогам встречи с министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом, передает со ссылкой на .

"Украина и приближаются во всех сферах. Это не только политическое взаимодействие, это абсолютно новый этап экономического сотрудничества, это взаимодействие в сфере реформ, это децентрализация... Украина и становятся намного ближе", - сказав Климкин.

Он также отметил, что этот год станет годом французского языка.

"С первого сентября у нас начинается год французского языка, что мы уже обсудили с министром (образования и науки Украины, - ред.) Лилией , чтобы французский язык развивался в Украине", - отметил Климкин.

Напомним, ранее глава Франции встретился с президентом Украины Петром Порошенко.

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