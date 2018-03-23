Для 78% опрошенных украинцев поиск работы связан с проблемами и трудностями. Лишь каждый пятый трудоустроился без проблем.

В то же время, во время собеседования с рекрутером ключевое значение имеет первое чувство. Одной неудачной фразой или шуткой можно испортить чувство о себе. Специалисты посоветовали, какие темы следует избегать на собеседовании,передает со ссылкой на .

Личные проблемы

Часто на собеседовании спрашивают, почему решили работать в той или иной компании. Отвечая, не нужно вдаваться в личные проблемы. Рассказывать о детях-школьниках, пожилых родителях или кредитах. Не пытайтесь вызвать сочувствие у будущего работодателя. Ведь руководство компании заинтересовано только в достижении поставленных целей.

Уровень зарплаты

Также не стоит сразу спрашивать об уровне заработной платы. Если удастся заинтересовать рекрутера, он непременно назовет интересующую вас сумму или спросит о ваших зарплатных ожиданиях. Правда это произойдет ближе к концу собеседования.

Индивидуальные условия работы

Даже если вы уникальный специалист, будьте готовы сначала работать "как все". После того, как заработаете авторитет, можно будет спросить о возможности работать удаленно по пятницам или понедельникам приходить позже.

Рассказывать в резкой форме о неприемлемых факторах в работе

Не стоит эмоционально говорить о якобы ненужных ежедневных совещаниях или задержках. Вместо этого можно уточнить, что не любите задерживаться на работе. Поэтому пытаетесь выполнять поставленные задачи в рабочее время. Если же речь заходит о форс-мажорах, то готовы жертвовать личными планами.

Отношения с бывшими коллегами и руководством

Не обсуждайте с потенциальным работодателем экс-коллег. Во-первых, это неэтично. Во-вторых, если вы так легко судачите о бывшем руководстве, так же можете поступить с нынешним. В-третьих, руководители и рекрутеры могут быть знакомы. Если вас спросят о причине увольнения с предыдущего места, можно ответить нейтрально - "перестали устраивать условия работы".

Предложения других работодателей

Акцентировать внимание на том, что вас разрывают на части другие рекрутеры, не стоит. Тем более неэтично торговаться, набивать себе цену, озвучивая финансовые или другие предложения от конкурентов. Бывает так, что потенциальный работодатель делает ставку не на многолетний опыт и высокие профессиональные качества, а на лояльность и искренний интерес к компании.

Личные цели

Работодателю не обязательно рассказывать, что вы работаете, чтобы заработать на машину или квартиру. Хотите удовлетворить собственные амбиции, занять высокий пост, или доказать второй половине, что справитесь без финансовой поддержки.

Психологи установили, что в среднем по миру $ 95 тыс. в год позволят человеку быть довольной жизнью. Это около 2,5 млн грн в год или 210 тыс. в месяц. Ученые считают, что для эмоционального равновесия довольно $ 60 тыс. в год. В то же время средняя месячная зарплата в Украине составляет 8777 грн. Это в 15 раз меньше уровня "эмоционального комфорта" или почти в 24 раза ниже "уровня счастья".

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